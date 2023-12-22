



كتب د. محمد جلال رداً على ما جاء،في تغريدة عرمان:

□□ همسة في أذن ياسر عرمان بخصوص مناشدته للشعب السوداني بعقد التصالحات مع مليشيات الجنجويد المجرمة، طلبا للحماية، مستشهداً ببعض الأمثلة:

□ أولاً، الحماية من شنو؟ وما هي الجهة التي تهدد المواطنين؟

= إنها مليشيات الجنجويد!

□ ثانياً، ومن ماذا يهرب الملايين من الشعب؟

= إنهم يهربون من مليشيات الجنجويد وجرائمهم ضد الإنسانية وجرائم الحرب!

□ وإلى أين يتجه هؤلاء الهاربون من جحيم الجنجويد؟

= إنهم يهربون إلى أي مكان في مقدورهم الذهاب إليه شريطة ألا توجد فيه مليشيات الجنجويد!

□ وماذا يفعل الذين ليس في مقدورهم أن يهربوا؟

= يفعلوا ما فعله أهلنا الصامدون الصابرون في المناطق، ومنها المناطق التي استشهد بها ياسر عرمان.

د. محمد جلال

*MJH*

كمبالا – 21 ديسمبر 2023م