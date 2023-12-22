كتب د. محمد جلال رداً على ما جاء،في تغريدة عرمان
كتب د. محمد جلال رداً على ما جاء،في تغريدة عرمان:
□□ همسة في أذن ياسر عرمان بخصوص مناشدته للشعب السوداني بعقد التصالحات مع مليشيات الجنجويد المجرمة، طلبا للحماية، مستشهداً ببعض الأمثلة:
□ أولاً، الحماية من شنو؟ وما هي الجهة التي تهدد المواطنين؟
= إنها مليشيات الجنجويد!
□ ثانياً، ومن ماذا يهرب الملايين من الشعب؟
= إنهم يهربون من مليشيات الجنجويد وجرائمهم ضد الإنسانية وجرائم الحرب!
□ وإلى أين يتجه هؤلاء الهاربون من جحيم الجنجويد؟
= إنهم يهربون إلى أي مكان في مقدورهم الذهاب إليه شريطة ألا توجد فيه مليشيات الجنجويد!
□ وماذا يفعل الذين ليس في مقدورهم أن يهربوا؟
= يفعلوا ما فعله أهلنا الصامدون الصابرون في المناطق، ومنها المناطق التي استشهد بها ياسر عرمان.
د. محمد جلال
*MJH*
كمبالا – 21 ديسمبر 2023م
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