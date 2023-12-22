شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تحلل الوضع في السودان: (والله العظيم أنا اقتنعت أن الجيش والدعم السريع متحالفين مع بعض)





أثارت فتاة سودانية ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو لخصت من خلاله مجريات الحرب التي يشهدها السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد اتهمت الفتاة خلال حديثها الجيش بالتحالف مع خصمه الدعم السريع مؤكدة أن طرفي النزاع وجهين لعملة واحدة.

وذكرت الفتاة في حديثها أنها اقتنعت أن الجيش والدعم السريع متحالفين مع بعض, وهو ما تبين لها بعد دخول قوات الدعم السريع لمدينة ود مدني رغم سيطر الجيش على مداخل المدينة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين