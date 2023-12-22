شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني عمره 95 سنة يمشي 15 كيلو يومياً ويؤكد أن الده عمره 137 عام وجدته عمرها 160 عام ولا زالوا على قيد الحياة وهذا هو النظام الغذائي الذي يتبعه





حظي مقطع فيديو تم تداله حديثاً باعجاب المتابعين الذين تسارعوا على مشاركته وتبادله فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني عمره 95 عام ولا زال يمارس حياته بشكل طبيعي ويقطع يومياً مسافة 15 كيلو مشي بين الأبيض والبان جديد.

وفجر الرجل مفاجأة كبيرة حينما أكد أن والده عمره 137 عام وما يزال على قيد الحياة وواصل الرجل تفجير المفاجأت حينا ذكر أن جدته تبلغ من العمر 160 عام وعلى قيد الحياة أيضاً.

وكشف الرجل بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أن النظام الغذائي الذي يتبعه عبارة عن “عصيدة” مؤكداً أنه لا يأكل الرغيف مطلقاً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين