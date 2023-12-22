رأي ومقالات

هل سيظل شعب السودان متفرجا علي المسرحية ام ان له كلمة؟

2023/12/22

□ المتعهد بدأ يشعر أن استمرار الحرب قد اعادت انتاج الاسلاميين كقوة وطنية تدافع عن الوطن، وبدأت تاخذ شكلا شعبيا بالاستنفار.

□ تمت الاشارة الي المقاول بجمع الممثلين بسرعة لاتفاق جاهز يوقف القتال ويحفظ للولدين أماكنهما بتعديل طفيف في المشهد.

□ أما الموت والدمار والنهب والاغتصاب فيتم اسناده الي الطرف التالت من المتفلتين، ولهم في ذلك سوابق عند قتل الثوار.
□ هل سيظل شعب السودان متفرجا علي المسرحية ام ان له كلمة؟
#المقاومة_الشعبية

د. سامي الشيخ _ أستراليا

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