رأي ومقالات
هل سيظل شعب السودان متفرجا علي المسرحية ام ان له كلمة؟
□ المتعهد بدأ يشعر أن استمرار الحرب قد اعادت انتاج الاسلاميين كقوة وطنية تدافع عن الوطن، وبدأت تاخذ شكلا شعبيا بالاستنفار.
□ تمت الاشارة الي المقاول بجمع الممثلين بسرعة لاتفاق جاهز يوقف القتال ويحفظ للولدين أماكنهما بتعديل طفيف في المشهد.
□ أما الموت والدمار والنهب والاغتصاب فيتم اسناده الي الطرف التالت من المتفلتين، ولهم في ذلك سوابق عند قتل الثوار.
□ هل سيظل شعب السودان متفرجا علي المسرحية ام ان له كلمة؟
#المقاومة_الشعبية
د. سامي الشيخ _ أستراليا
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