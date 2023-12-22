حرب السودان ..بروفيسور سليمان السنوسي أحد أفضل مائة عالم في مجاله حملوه على درداقة لأكثر من عشرة كيلو مترات





□ كنت قد تواصلت قبل قليل مع أخي وصديقي وزميلي د.أمير محمد علي؛ استاذ التشريح بكلية الطب جامعة الجزيرة، متفقدا حاله في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ود مدني الحبيبة، فوجدته و أسرته وقد نزحوا الي مدينة الفاو ومنها الي القضارف بعد أن نُهب منزلهم وثمرة أغتراب لسنوات.

□ ولكن ما ألمني واسال دمعة على خدي هو أن استاذنا بروفيسور سليمان السنوسي، استاذ علم البكتريا وأحد أفضل مائة عالم في هذا المجال في العالم، كان قد نزح من منزله بشمبات الي ود مدني لينزل عند د أمير وهو مريض بالسكري و ساقه مبتورة.

□ وعند مهاجمة مدني ونزوح الناس لم يجد البروف وأسرته سيارة تقلهم الي سنار فأضطر أبناؤه لإحضار درداقة.

□ حملوا عليها البروف لأكثر من عشرة كيلو مترات قبل أن يجدوا سودانيا شهما اقلهم لسنار.

□ أرايتم كيف ان الحروب تصيب الوطن في رموز عزته و فخره وكبريائه

□ لعن الله الحرب ومن اوقدوها، ربنا اجعل لنا من أمرنا فرجا، والطف بأهلنا وبلادنا.

○ أمير على بشير.