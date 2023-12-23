شاهد.. صورة لإمام مسجد بمدينة عطبرة يصعد المنبر لخطبة الجمعة بــ(الكاكي) وهو يحمل السلاح تتصدر التريند على مواقع التواصل بالسودان وتتسبب في انقسامات حادة بين المعلقين





تصدرت صورة لخطيب وإمام مسجد بمدينة عطبرة التريند وحظيت بتفاعلات كثيرة من قبل الرواد وتالمتابعين الذين جعلوا منها الصورة الأبرز على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد صعد إمام مسجد الميناء البري بمدينة عطبرة المنبر لأداء خطبة الجمعة وهو يرتدي (الكاكي) ويحمل السلاح.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انقسم في تعليقاته ما بين مشيد بالإمام وما بين منتقد للخطوة التي أقدم عليها داخل المسجد ومن أعلى المنبر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن الفئة الأولى ترى أن الإمام محقاً في لفتته التي تهدف لتوعية المواطنين لضرورة حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم.

فيما ترى الفئة الأخرى أن الإمام لم يحكم عقله فبدلاً من مخاطبة الناس على لإيقاف الحرب وحقن الدماء أراد تحريضهم وإشعال الفتنة بينهم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين