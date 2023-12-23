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شاهد بالفيديو.. الذكاء الاصطناعي يكشف عن أول لقاء بين الكباشي وحميدتي منذ إندلاع الحرب.. جنرال الجيش يوجه سؤال لقائد الدعم السريع (ما قالوا انك توفيت دا ذكاء اصطناعي ولا شنو؟) والأخير يرد عليه: (لالا دا ذكاء حربي)

2023/12/23

قام خبراء سودانيون متخصصون في دبلجة الشخصيات عبر تقنية الذكاء الإصطناعي بعمل مقطع فيديو قصير وجد حظه من التداول والمشاركة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف الخبراء وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي عن أول لقاء جمع بين الفريق أول شمس الدين الكباشي, نائب رئيس مجلس السيادة والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع, منذ إندلاع الحرب.

الكباشي طرح سؤال عند مقابلته لحميدتي (ما قالوا انك توفيت دا ذكاء اصطناعي ولا شنو؟) ليرد عليه قائد الدعم السريع بسخرية (لالا دا ذكاء حربي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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