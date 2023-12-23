شاهد بالفيديو.. ذلة لسان كادت أن تودي بحياة النقيب سفيان.. الضابط المتمرد على الجيش يخاطب جنود الدعم السريع ويصف حميدتي بــ(الكلب والجبان) والجنود يهددونه: (هوي يا زول)





تعرض النقيب المتمرد على الجيش والمنضم لقوات الدعم السريع سفيان محمد زين بريمة, لموقف صعب وذلك خلال مخاطبته لجنود من الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن ذلة لسان من النقيب المتمرد كادت أن تودي بحياته وذلك بعد أن وصف قائد الدعم السريع بــ(الكلب والجبان).

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وقال سفيان في حديثه إذا كان قائد القوة أسد تموت الجنود كالأسود, وإذا كان قائد القوة كلب وجبان زي ناس (كباشي وحميدتي ديل) ليقاطعه جنود الدعم السريع برد فيه تهديد واضح (هوي يا زول).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين