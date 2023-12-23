لماذا لا تفاوض مع تمرد الدعم السريع؟





▪️لماذا لا تفاوض مع تمرد الدعم السريع؟، في حين إن كل الحروب التي دارت تم إيقافها بالمفاوضات، الحروب على مدار تاريخ السودان منذ الاستقلال لم تحسم شيء بل كان خيار المفاوضات هو الراجح،

خاصة وأن التمرد الذي واجهته القوات المسلحة منذ الاستقلال كان بذرة نشاطه من الغابات والحركات الثورية ورغم ذلك كانت المفاوضات هل الحل والفيصل، بينما بذرة تمرد الدعم السريع كان من القوات المسلحة تدريباً وتسليحاً وإدارة!؟

▪️لا للمفاوضات،،، إلا إذا كان هنالك اتفاق وغرض آخر من هذه الحرب.

احمد جنداوي