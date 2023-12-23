دكتور اسامة يفقد اثناء رحلة النزوح على الارجل بين قري ولاية الجزيرة زوجته وافراد من عائلته





الحمدلله رب العالمين من قبل ومن بعد اليوم الجمعه اثناء رحلة النزوح علي الارجل بين قري ولايه الجزيره وأثناء جلسونا علي الارض للاستراحة اراد الله أن تنقلب سياره في الطريق وتقع علي افراد اسرتي ، فقدت شريكه حياتي وأم بناتي كما فقدت زوجه اخي وكذلك فقدت والده زوجه ابن أخي اسأل الله لهم الرحمه والمغفره ، كما أصيبت ابنتي الكبري بكسر في اليد والرجل وكذلك بنت اختي كسر في الرجل ،

وأثناء حدوث الحادث حدث هلع وخوف ترتبت عليه حركه عشوائيه اختفت خلالها ابنتي رسيل ٦ سنوات عن الانظار ولم اعثر عليها حتي الآن، فارجوا من كل أهالي ولايه الجزيره خاصه خط قري الكمير وحمدالنيل وودالهندي و٧٧ والحوش ….الخ من يجدها التواصل

✍️ د.اسامه مرزوق