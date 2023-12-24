🔴 كيكل يقول: أن الجنود احرجوه أمام الشعب السوداني وانه مكسوف





بعد نهب وسرقة سيارات قرية فداسي ، قيادي سياسي بقحت اتصل بكيكل لاسترجاع السيارات ومعالجة الأمر وعده كيكل أن يحل مشكلته …

تسريب من لقاء كيكل واهل احد قرى شمال شرق مدني بعد استرجاع 3 سيارات من جملة 81 سيارة والمفأجاة بعد مغادرة كيكل أتى النهابين مجددا واخذوا ال 3 سيارات ذكر لأهل القرية أن الجنود احرجوهم أمام الشعب السوداني وذكر ليهم اتصال السياسي به وانه مكسوف منه .

بشير يعقوب