سينتصر شعبنا على مغول القرن الحادي والعشرين وسيحتفل بهزيمة أكبر مؤامرة يتعرض لها شعب في العصر الحديث





لله أكبر الله أكبر الله أكبر و لله الحمد

الحمد لله فقد شهدت الساعات الثمانية و أربعين الماضية إنطلاق و انتظام صفوف المقاومة الشعبية في عدد من الولايات و بدأ تسليح آلاف المستنفرين و كل قادر على حمل السلاح .

يحدثنا التأريخ بأن إنتصار المسلمين على المغول في معركة ( عين جالوت ) الفاصلة في العام 1260 تحقق بعد إعلان التعبئة العامة و استنفار المجاهدين من كل أقاليم الدولة الإسلامية .

قريباً بإذن الله سينتصر شعبنا على مغول القرن الحادي و العشرين وسيحتفل بهزيمة أكبر مؤامرة يتعرض لها شعب في العصر الحديث .

سوار

23 ديسمبر 2023