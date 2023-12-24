رأي ومقالات
سينتصر شعبنا على مغول القرن الحادي والعشرين وسيحتفل بهزيمة أكبر مؤامرة يتعرض لها شعب في العصر الحديث
لله أكبر الله أكبر الله أكبر و لله الحمد
الحمد لله فقد شهدت الساعات الثمانية و أربعين الماضية إنطلاق و انتظام صفوف المقاومة الشعبية في عدد من الولايات و بدأ تسليح آلاف المستنفرين و كل قادر على حمل السلاح .
يحدثنا التأريخ بأن إنتصار المسلمين على المغول في معركة ( عين جالوت ) الفاصلة في العام 1260 تحقق بعد إعلان التعبئة العامة و استنفار المجاهدين من كل أقاليم الدولة الإسلامية .
قريباً بإذن الله سينتصر شعبنا على مغول القرن الحادي و العشرين وسيحتفل بهزيمة أكبر مؤامرة يتعرض لها شعب في العصر الحديث .
سوار
23 ديسمبر 2023
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