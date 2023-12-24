حاج ماجد: رفقاً بجيشكم





– رفقاً بجيشكم :

الذي ظل يقاتل في ظروف بالغة التعقيد و يواجه تحالف قوى الشر المتكون من عدة دول برئاسة أبوظبي بالإضافة لفاغنر و مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة المجرمة و جناحها السياسي ( قحت ) لأكثر من ثمانية أشهر و لم تلن له عزيمة أو تنكسر له إرادة !!

– رفقاً بجيشكم :

الذي قدم و ما يزال يقدم التضحيات و يبذل الدماء و الأرواح دفاعاً عن الوطن و ذوداً عن حياضه فمضى منهم إلى ربه مئات الجنود و ضباط الصف و الضباط و كبار الضباط من رتبة العقيد و حتى الفريق !!

– رفقاً بجيشكم :

الذي ظل صامداً في وجه كل المؤامرات التي يتعرض لها منذ أبريل 2019 و تستهدف تفكيكه لتسهيل مهمة المليشيا المتمردة و حلفائها في الوصول إلى السلطة !!

– رفقاً بجيشكم :

فإنه الجيش الوحيد الذي لم ينهار بسبب الحروب كما حدث في عديد من دول المنطقة رغم محاولات الإضعاف و الإستهداف الممنهج التي تعرض لها عبر مسيرته الممتدة لأكثر من مائة عام !!

– رفقاً بجيشكم :

الذي شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بأنه يدير المعركة بمهنية و كفاءة عالية و نجح في هزيمة المؤامرة و جعل أهدافها تتضعضع و تتراحع فبعد أن كانت تتمثل في إقامة الحكم المدني و حماية التحول الديمقراطي كما يزعمون تحولت إلى القتل و الإغتصاب و النهب و السلب و السرقة و تدمير المنشئات الخاصة و العامة و البنية التحتية للبلاد !!

رفقاً بجيشكم :

الذي هو الآن في أشد الحاجة إلى الدعاء و المؤازرة و المساندة و الدعم المعنوي و المادي .

– أعينوا جيشكم بالصبر و الثبات

– الله أكبر و العزة للسودان و لشعبه و لجيشه

– الخزي و العار و الهزيمة لقوى الشر في الداخل و الخارج و المليشيا المجرمة الإرهابية المتمردة

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

22 ديسمبر 2023