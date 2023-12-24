



في كل الأديان والشرائع الدفاع عن النفس حق شرعي.

نداء لأي سوداني عزيز لديه كرامة ورجولة، بدلا من أن تنتظرهم ليسرقوا عربتك ويهربون بها للنيجر أو صحراء ليبيا، خصصها للمقاومة لتربط فيها السلاح وتهجم بها على العدو بالموت الزؤام الذي أذاقوه للأبرياء، الكبار والأطفال، وحتى المرضى في المستشفيات، وكذلك تبرع بمالك الحلال المبروك، وكل ما يصلح للحرب، حتى ولو كان “بوت” يرتديه من يدافع عنك ليثبت به على أرضك ويحمي حياتك ومالك.

نداء لكل سودانية عزيزة، بت رجال، بدلا من أن يأتوا لبيتك ليلا ويضعوا السلاح على رأس زوجك لتخلعين ذهبك تحت أقدامهم وأنت تبكين، تبرعي به للمقاومة لتشتري به السلاح.

شباب السودان … بدلا من أن تنتظرهم لينهبوا مدينتك أو قريتك ويغتصبوا حريمك أمامك، ثم يأتيك من يحدثك ويخدرك عن لجنة تحقيق مع قائد منسحب، ادخل مع المستنفرين والمقاومة وإذهب للجنجويد، وأكمن لهم في الطرقات، صوب عليهم بإتقان واقتلهم.

أعزائي المغتربين، لا تكتفوا بالتبرع بأموالكم، حدثوا زملائكم في العمل وكل أحرار العالم، واجمعوا المال لتمكين السودانيين من الدفاع من أنفسهم من القتلة والدفاع عن بناتهم من الاغتصاب.

لا تقولوا مثلما قال “الدلاهة” سنقاتل حتى أخر جندي في الجيش السوداني، بل سنقاتل حتى يموت آخر جنجويدي.

واهم من يظن أنه يذل السودانيين أو يخدعهم ويفرض عليهم المجرمين وحلفائهم السياسيين ليحكمونه باتفاقيات مصنوعة في الخارج خصيصا لاذلال السودانيين ومكافأة الجنجويد .. Game Over

مكي المغربي