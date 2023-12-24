لقاء البرهان وأي كان _المطلوب!





من يمثل الدعم السريع في لقاء مبادرة الايغاد اعتقد هذه مسألة شكلية غير مهمة والمهم فقط أن من يأت للقاء البرهان شخص مفوض للتفاوض والاتفاق بإسم الدعم السريع وقادر من بعد على إنزال ما يتم الاتفاق عليه للأرض –

لا أعتقد أن إكتشاف حياة حميدتى مسألة سيئة بل العكس حياة حميدتى وتمثيله الدعم السريع في المرحلة الجارية وتحمله مسؤولية ما جرى ويجري وتوقيعه على إتفاق يوقف استهداف الناس في أرواحهم وأعراضهم واملاكهم /ظهوره الشخصي واتفاقه وتوقيعه والتزامه أمام العالم -مطلوب -ان ظهر -واهم من غيره وإن كان الأهم طبعا هو الاتفاق والالتزام !

الأهم بالنسبة لعامة الناس هنا ما يمكن أن ينجزه البرهان سياسيا أي الاتفاق الذي يحفظ للناس ما تبقى من حياة ويعيد لهم بعض مما ضاع ويضمن لهم مستقبلا لا يتعرضون فيه لمثل ما يتعرضون له حاليا _هذا هو المحك ومربط الفرس والمطلوب إثباته

ينتظر الناس من لقاء الايغاد اتفاقا عنوانه العريض إنهاء التمرد في السودان والنص على الجيش الواحد وفى تفاصيله كل ما يحفظ ويعوض ويضمن حياة أهل السودان فهل البرهان قادر على هذا الأمر االبسيط-؟!

بقلم بكرى المدنى