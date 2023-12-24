رأي ومقالات
🔴 هجرات نزوح عكسية من الولايات إلى الخرطوم
▪️شبه استقرار في ولايات دارفور وعودة الحياة إلى طبيعتها وهجرات نزوح عكسية من الولايات إلى الخرطوم بانتظام ويومياً ربما تثبت ماذكرناه بأن الحرب كانت من أجل:
١. 🔸إفقار الشعب/ حتى لا يخرج ويثور مرة أخرى ضد بنود ومواثيق الأمم المتحدة التي تطبق بواسطة حكومة الاتفاق الإطاري.
٢. 🔸إضعاف الجيش/ القضاء على القوة الصلبة للجيش التي دائماً تتحرك إذا أحست بأن الشعب لا يرغب في الوضع.
▪️في النهاية أياً كانت النتيجة فإن حتمية قيام نظام متمسك بالاتفاق الإطاري وراداً، تحت إمرة ومراقبة الأمم المتحدة لتطبيق قوانينها على أرض الواقع دون أي عوائق.
جنداوي
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