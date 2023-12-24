راشد عبد الرحيم: تسلحنا ولن نرجع





شدا بها وردي في نشيد أكتوبر وانفذها اليوم شعبنا الصامد من شندي و عطبرة و الى القضارف و كل ربوع السودان و هم يرددون ( تسلحنا و لن نرجع شبرا )

لا يرهب الجنجويد البغاة و أعوانهم من الدول و الخونة و يرعبهم مثل حمل الشعب للسلاح .

هذا هو الإستنفار الحقيقي الذي لا ينتظر الإذن و لا يعرف التردد و الجبن . يخوفوننا بالحرب الأهلية و لسنا مثل بغاة التمرد و سلاحنا ليس للقتل و الإغتصاب و النهب . بل لتطهير الأرض و بناء السودان الجديد سودان العزة و الكرامة .

الذين تسلحوا يدركون مهامهم و سيضعون سلاحهم حال إكتمالها .

خرج ابطال شندي و لم ينتظروا البغاة ليهاجموهم . لن نكون في الدفاع و لن تكون الحدود محدودة بالحي و المدينة و الإقليم .

المستنفرون يعلمون مهامهم و لديهم خبراء في الحرب و القتال من الذين كانوا في القوات المسلحة و من حارب في الجنوب و من تدربوا في الدفاع الشعبي و الخدمة الوطنية . من هذه الخبرات بدأ التحرك بتنظيف حدود القرى و المدن من المسكيت و الأشجار حتي لا يختبئ فيها الجبناء خوفا من المستنفرين و طلعات الطيران . لن ننتظر منحة سلاح من أي جهة . الأموال تقاطرت و السلاح جمع من الجيش و بالشراء و غدا من غنائم التمرد .

الحملة الشعبية لحمل السلاح و القتال حدودها السودان كله . غدا يخرج المستنفرون إلي مدني و كل منطقة يهددها البغاة . غدا تلتحم شندي و عطبرة بالقضارف و سنار و البحر الأحمر التي تتجهز

لإستنفار واسع .

الوسط و الشمال بعث الأطباء و المعلمين و المهندسين إلي دارفور لنهضتها و غدا يتجهون إليها للمساهمة في تحريرها من بغي المتمردين من أبنائها حتي يتحقق النصر للسودان كله .

راشد عبد الرحيم