الحرب المتسارعة والاستنفار المتباطئ





وفقا لبيان مجموعة زغاوية فإن الحرب المتسارعة ، (وتعبير الحرب المتسارعة من عندهم) كانت تتطلب برنامجا سريعا مكثفا للتدريب على مختلف الأسلحة ليتمكن المستنفرين من الدفاع عن مناطقهم وليس برامج رياضة عسكرية وبيادة تستغرق شهورا بينما العدو يستقوى ويتمدد.

أنتهى كلامهم في هذه الجزئية.

نعقب ونقول صحيح أن الاستنفار كان متباطئا جدا ، وخطورة ذلك أنه سيولد قناعات وتفكير في تأسيس ميليشيات مناطقية وستجد أجهزة الاستخبارات الأجنبية الفرصة أكثر للتسلل وربما صناعة ميليشيات من اليائسين.

المجموعة الزغاوية حاولت الصيد في الماء العكر وأبدت استعدادها للتعاون مع أية حركة مسلحة شمالية تتحرك بعيدا عن الجيش الذي وصفته بأنه غير قومي وهذا تحريض لتفكيك الجيش.

نحن نعيش اليوم واقعا معقدا يستدعي الكثير من الحذر والانتباه فليس كل من صفق لك وأطلق لك هتافات التأييد يستحق منك وقفة.

باختصار فإن بذرة كل ما نعانيه اليوم هو خلافات الارض التاريخية بين الزغاوة والعرب في شمال دارفور وهي خلافات لها أربع قرون وبالعدد 400 سنة.

نعم ، 400 سنة ويريد الطرفين الزغاوي والعربي الدارفوري تحميل وزرها لدولة 56 ، هذا بالمحاربة والتدمير وذاك بالتحريض خلال هدنة منحتها له إتفاقية جوبا المشؤومة.

حسبنا الله ونعم الوكيل.

#كمال_حامد 👓