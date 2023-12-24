المليشيا برغم تمددها والانتشار من الخرطوم إلى الجزيرة إلى تخوم ولايات النيل الأبيض، أصبحت في وضع أضعف





بالمنطق العادي توغل المليشيا جنوباً اتجاه سنار هو فرصة سانحة للجيش للانقضاض من الشرق والغرب على قواتها في مدني وفصل قواتها إلى نصفين معزولين محاصرين، وكذلك التقدم بشكل متزامن في العاصمة بمدنها الثلاثة وضرب المليشيا في كل مكان.

ولكن ربما للجيش منطقه الخاص.لقد أصبح من الصعب بناء تحليلات عن الحرب؛ فقد أبطل سقوط مدني كل الفرضيات.

المهم؛ المليشيا برغم تمددها وبسبب هذا التمدد بالذات والانتشار من الخرطوم إلى الجزيرة إلى تخوم ولايات النيل الأبيض، سنار والقضارف أصبحت في وضع أضعف؛ قوات مشتتة في بيئة جديدة لا تعرف عنها الكثير وهي بيئة معادية؛ الجميع ضدها والجميع مستعد لقتالها. الأمر يتوقف على قرار من قيادة الجيش بتسليح والناس واستيعابهم في الهجوم والمطاردة، حينها لن ينجو جنجويدي أو لص.

حليم عباس