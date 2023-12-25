بمشاركة مباشرة لعناصر من (قحت) في الجزيرة كمخبرين يرشدون المليشيا على (..)
وصلتني إفادات و شهادات عن إنتهاكات مروِّعة و فظائع قامت بها المليشيا في مدني و مناطق قرى ولاية الجزيرة تمثلت في القتل و الإغتصاب و السلب و النهب و الإختطاف و التجنيد القسري !!
* الشهود أفادوا بمشاركة مباشرة لعناصر من ( قحت ) كمخبرين يرشدون المليشيا على منازل العسكريين في الخدمة و المعاش و منازل رجال الأعمال و التجار و المنازل التي توجد بها عربات و متحركات !!
* الرسالة موجهة لبعض زعماء الإدارة الأهلية و بعض مشائخ الطرق الصوفية في الولاية الذين خرجوا على الرأي العام بتسجيلات صوتية يزعمون فيها أنهم توصلوا إلى تفاهمات و اتفاقات مع قادة المليشيا بألا يتعرضوا لمناطقهم و أهلهم بسوء !!
بعد الذي حدث في كل المناطق التي دخلتها المليشيا و بالتأكيد فإنكم سمعتم به !!
هل تظنون أن لهؤلاء عهد و ميثاق؟
* اللهم سلِّم الجزيرة و أهلها و احفظ و صُن نساءها و رجالها و أهلِك المجرمين القتلة و أعوانهم .
سوار
24 ديسمبر 2023
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