بمشاركة مباشرة لعناصر من (قحت) في الجزيرة كمخبرين يرشدون المليشيا على (..)





وصلتني إفادات و شهادات عن إنتهاكات مروِّعة و فظائع قامت بها المليشيا في مدني و مناطق قرى ولاية الجزيرة تمثلت في القتل و الإغتصاب و السلب و النهب و الإختطاف و التجنيد القسري !!

* الشهود أفادوا بمشاركة مباشرة لعناصر من ( قحت ) كمخبرين يرشدون المليشيا على منازل العسكريين في الخدمة و المعاش و منازل رجال الأعمال و التجار و المنازل التي توجد بها عربات و متحركات !!

* الرسالة موجهة لبعض زعماء الإدارة الأهلية و بعض مشائخ الطرق الصوفية في الولاية الذين خرجوا على الرأي العام بتسجيلات صوتية يزعمون فيها أنهم توصلوا إلى تفاهمات و اتفاقات مع قادة المليشيا بألا يتعرضوا لمناطقهم و أهلهم بسوء !!

بعد الذي حدث في كل المناطق التي دخلتها المليشيا و بالتأكيد فإنكم سمعتم به !!

هل تظنون أن لهؤلاء عهد و ميثاق؟

* اللهم سلِّم الجزيرة و أهلها و احفظ و صُن نساءها و رجالها و أهلِك المجرمين القتلة و أعوانهم .

سوار

24 ديسمبر 2023