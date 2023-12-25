



أول حاجة يا عزت الدعم السريع ما عنده قائد عنده كبير حرامية، وانت مستشار لكبير الحرامية، وكذلك فارس النور، وقائدكم في مدني المدعو كيكل همباتي وحرامي من يومه، أما استباحة الجنجويد لقرى الجزيرة جريمة متواصلة، إلى اليوم، ولم يتركوا شيء قابل للشفشفة لم يشفشفوه، وهذا هو نهجهم من اليوم الأول، في الخرطوم وفي كل مكان، والقرى دي لا فيها جيش لا فيها ديمقراطية، ناس فلاحين وشوية تجار وموظفين في حالهم، والنهبتوه دا شقى عمرهم، فكيف عاوز تقنعنا ان بعض جنودكم متفلتين، وليه بتسلحوهم؟ ما ممكن قواتك كلها تكون متفلتة، وبالمرة ليه ما قادر توقف التفلت دا يا جاهزية، لكن ما تحاول تتذاكى وتبرئ ساحتك من تلك الفظائع، وتتنصل من المسؤولة. انت وبقية حلفاء السوء، مجرد أدوات لتجهيز هذه البلاد للصوص الأجانب الكبار، بربطات عنق وعيون خضر، وقد جاد في هجاءكم نابليون عندما قال “مثل الذي خان وطنه و باع بلاده مثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه و لا اللص يكافئه”.



عزمي عبد الرازق

