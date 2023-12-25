ربما بالفعل ضمير فارس النور صحى بعد 9 أشهر من الخراب والدمار





فارس النور مستشار حميدتي كتب منشور على صفحته بالفيسبوك عدد فيه مساهماته في استعادة بعض ممتلكات وسيارات المواطنين التي نهبتها المليشيا، وقال إن الجيش “ليس له قدرة على الحرب وليس له إرادة للسلام”، ولذلك تقدم باستقالته لدعم جهود وقف الحرب. لكنه لم يوضح بالضبط من أين تقدم باستقالته، من مستشارية قائد التمرد أم من وفد التفاوض؟ وعلى الأرجح يقصد الأخيرة،

ويبدو بأن النور ومن يكفله توصل إلى قناعة بأن الجيش انهار والدعم السريع سيطر على كل السودان، ولذلك لا حاجة للتفاوض، وتم تكليفه بمهمة أخرى، لكن فكرة أن ضميره صحى فجأة، تتناقض مع سياق المنشور، ومع ذلك لنحسن به الظن، ربما بالفعل ضميره صحى بعد ٩ أشهر من الخراب والدمار والاغتصاب والارتزاق.

عزمي عبد الرازق