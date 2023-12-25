المسؤول الذي يستعد لتعطيل الإستنفار فعليه أن يتفرغ لقصره الجديد في مدينتي وشققه الفارهة بالقاهرة





كما كنت..

إلى جموع شعبنا في كل انحاء الوطن ، إلى المستنفرين في ولايتي نهر النيل والشمالية على وجه الخصوص..

لا تلتفتوا أو تنصاعوا لأي توجيهات توقف هذا المد من المقاومة الشعبية حتى وإن جاءكم يمثل البرهان نفسه..

أما المسؤول الذي يستعد للقيام بمهمة تعطيل الإستنفار فعليه أن يتفرغ لقصره الجديد في مدينتي وشققه الفارهة بالقاهرة..

أياً من يقف أمام هذا الإستنفار هو عدونا الأول والرد عليه بطلقه في رأسه..

إنتهى الكلام..

#ام_وضاح