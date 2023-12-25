



من يعتقد أو يظن مجرد ظن أن دخول مليشيا الدعم السريع لأي مدينة هي مكسب سياسي له فهو واهم وهذه العصابة ما دخلت مدينة إلا وأنكشفت عوراتها ويزداد غبن الشعب لها من جرائمها و سوء أفعالها وتنكشف أمام المجتمع الدولي..

هذه المليشيا وبما تمارسه من عنف تلفظ أنفاسها الأخيرة

أرجو أن تكون إستقالة فارس النور قفزة من السفينة الغارقة يعقبه أخرون عليهم أن يتطهروا من دنس الإنتماء لها معترفين بجرائمها علناً وفي الهواء الطلق..

#ام_وضاح