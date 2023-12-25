شاهد بالفيديو.. دسيس مان يظهر مع سيدة مناصرة لقوات الدعم السريع ويصف حميدتي بالمشير ورئيس مجلس السيادة ورجل السلام الأول ومتابعون يردون عليه: (أنت أسوأ إفرازات الثورة)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار غضب الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نجم الثورة السودانية الشهير “دسيس مان” وهو يقف مع سيدة مناصرة لقوات الدعم السريع.

ووصف دسيس, خلال حديثه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي بالمشير ورئيس مجلس السيادة ورجل السلام الأول.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد صب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبه على “ايقونة” الثورة كما وصفته السيدة المتحدثة, وكتب أحدهم معلقاً على المقطع: (أنت أسوأ إفرازات الثورة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين