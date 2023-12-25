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شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء تونسية فائقة الجمال تكتب قصيدة بعنوان (السودان يعود) وتصف رجاله بالأسود ومتابعون: (كل الحب والاحترام لك ولتونس الخضراء التي أنجبتك)

2023/12/25

حظي مقطع فيديو متداول على اعجاب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان وذلك بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة تونسية حسناء وهي تلقي قصيدة شعرية بعنوان (السودان يعود).

وتمنت الحسناء عودة السودان كما كان, ووصفت رجال السودان بالأسود, الأمر الذي جعل المتابعون يتسابقون على تقديم الشكر لها, وكتب أحد المتابعين معلقاً (كل الحب والاحترام لك ولتونس الخضراء التي أنجبتك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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