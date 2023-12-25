دردشة في المصطلحات السياسيّة





هل سيسمح الزمان لأهل الصناعة المعجمية السياسية بلفتة إلى المصطلحات التي عثرت فيها الشعوب، فوقعت فانهدمت أسنانها؟ تلك الاصطلاحات أضحت تدعو إلى السخرية والاستهزاء بمختلقيها، أو الرثاء لمن لا يزالون واهمين أن لفقاقيعها مبنىً ومعنى.هذه قضية ثقافية ولغوية استراتيجية.

لقد تحوّلت قيم الحضارة الغربية إلى «صندوق باندورا» لكل أنواع الشرور: الشرعية الدولية، المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب، القواعد الدولية التي سطت على مصطلح القانون الدولي… هل لأكبر دماغ في العلوم السياسية والفكر السياسي والقانون الدولي والقوانين المقارنة، أن يشرح لنا ما هي القواعد الدولية؟ أين رآها مطبوعة في مقال أو كتاب، أو سمع عنها شيئاً على لسان مفكّر أو باحث علمي غير أفّاق لفّاق، وليس كلامه رثّاً ولا غثّاً.في كليّات العلوم السياسية والاجتماعية، هل يتناول الأساتذة تلك المصطلحات بالتفصيص والتفصيل؟ أم هم لا علاقة لهم بواقع العالم اليوم، فهم يخوضون عباب تاريخ الأفكار والنظريات، ولا يهمّهم ما سوف يلاقيه طلابهم عندما يدخلون ساحات الحياة العملية، ويواجهون عجائب قاموس السياسة والدبلوماسية الذي تقضّ براغيثه مضاجع البلدان المنكوبة من الداخل والخارج؟

شركات الإنتاج الفني يخونها الابتكار في أغلب الأحيان، وإلا فما أبدع كوميديا الصفوف الجامعية في العلوم السياسية.المشهد: من فضلك أستاذ، ما هي القواعد الدولية؟ وما هي السلطة العالمية التي تشرّعها أو تشرعنها؟ الأستاذ: لا وجود لشيء من هذا في العلاقات الدولية. أستاذ: وما هي الشرعية الدولية؟ الأستاذ: لا وجود لها في القانون الدولي أو العلاقات الدولية. أستاذ: كيف يصحّ الحديث عن مجتمع دولي، وهو لا يضمّ الصين، روسيا، أمريكا اللاتينية، القارة السمراء، وعدداً من الدول العربية؟ هل هم يطبّقون المثل: «واحدٌ كألف، وألفٌ كأفّ»؟

الأستاذ: عندما تنضمّون إلى الحياة العملية، في السياسة والدبلوماسية، ستدركون أن عليكم أن تضعوا على الرفّ الكثير ممّا تعلمتموه، فمثاليات الفلاسفة، ألقى بها في سلال المهملات منظّرو الواقعية والبراغماتية، ورهط برجنسكي وكيسنجر، وفي انتظار بزوغ نظام عالمي جديد، يعيد تأليف معجم العلاقات الدولية، لا مفرّ للكوكب من حفلات باربكيو عند كل مضيق، من جبل طارق إلى تايوان.لزوم ما يلزم: النتيجة الثقافية: جميل التفكير في المصطلحات البديلة، لكن ما هو الثمن الذي ستدفعه البشرية مقابل ذلك؟ فوق أثمان الحربين الأولى والثانية، قطعاً.

عبداللطيف الزبيدي – صحيفة الخليج

