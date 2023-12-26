🔴 في الخرطوم تفيد المعلومات بأن كتائب الكرامة أكملت تنظيم صفوفها وسيفاجئون المليشيا بأساليب وفنون في المواجهة





صفوف المقاومة الشعبية تنتظم في عدد من ولايات البلاد ( نهر النيل – الشمالية – سنار – النيل الأبيض – القضارف – كسلا – البحر الأحمر ) و بقية الولايات في الطريق .

في ولاية الجزيرة بدأت المقاومة الشعبية تنظيم صفوفها في عدد من المدن و القرى و ستظهر نتائج عملها خلال الأيام القادمة .

و في الخرطوم تفيد المعلومات بأن كتائب الكرامة أكملت تنظيم صفوفها و ستشهد الأيام المقبلة تصاعد نشاطها ، و قد أفادني أحد أعضائها بأنهم سيفاجئون المليشيا بأساليب و فنون في المواجهة لم تعهدها و أنهم سيجبرونها على الإستسلام أو الفرار .

من جانب آخر علمت من أحد كبار الضباط المعاشيين بأن المئات منهم و من ضباط الصف قد بدأوا بالفعل في تنظيم و تدريب كتائب و مجموعات المقاومة الشعبية في مختلف الولايات و قال بأنهم سيتولون قيادتها و أضاف بأن المقاومة الشعبية تمثل الترياق الفعال لمواجهة المليشيا و هزيمتها .

كذلك تحصلت على معلومات مفادها أن عدداً من رجال الأعمال بدأوا في توفير الأموال اللازمة لتزويد كتائب المقاومة الشعبية بالسلاح و المتحركات ، كما أن هناك تحركات واسعة وسط الجاليات السودانية بالخارج لدعم المجهود الحربي .

الله أكبر و النصر و الظفر لشعبنا و قواتنا

الهزيمة و الخزي للمليشيا و داعميها في الداخل و الخارج



#كتابات_حاج_ماجد_سوار

25 ديسمبر 2023