



وصلتني رسالة دعوة من مريم الصادق المهدي للإحتفال بعيد مولد الامام الصادق المهدي وحضور ندوة اسفيرية بعنوان (السياسة والدين والثقافة الإعمال الكامله للإمام الصادق المهدي )وقالت أن (حبيبتها)رباح الصادق وأسمتها (زاكرة الحقاني ) تكتبهن تثوير مكتبة والدها العظيم وإمامها أنصار الله الحقاني..

تخيلوا ما الذي تقوم به نائبة رئيس حزب الأمة ووزيرة خارجية هذا البلد المنكوب يوما تخيلوا ما الذي يشغل تفكيرها ونحن في عز الفجيعة وإجتياح مليشيا آل دقلو للآمنين الأبرياء في الجزيرة..

تخيلوا ما الذي يشغل الست مريم في الوقت الذي يستنفر فيه الشعب السوداني لحماية شرفه وعرضه..

يأخي أختشي وتعاطي حبوب الخجل..

#ام_وضاح

