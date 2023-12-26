



حقيقة يجب ان نقولها

الدعم السريع لم يتقدم على الجيش لان الجيش ضعيف رغم اقرارنا بالخلل في القيادة

لكن الدعم حشد الاف المقاتلين اغراء لهم بالغنائم وهو يجعل هؤلاء المقاتلين ينتشرون على الارض دون اي عبء اداري على قيادته فهم لا يتقاضون رواتب ولا يحتاجون لامداد لهم بالطعام لا حتى المركبات ولا التثكين بل تعتمد كل مجموعة على نفسها في توفير احتياجاتها من المواطنين هو فقط يوفر لهم اجهزة الاتصال والسلاح عن طريق خط الامداد المفتوح من الدولة المعروفة

هذه طريقة سهلة للحرب لكن بالتاكيد هي غير اخلاقية ونتيجتها الحتمية هي ما يحدث الان في عدم قدرة على السيطرة تماما على هؤلاء المقاتلين وبالتالي بغض الشعب لهذه القوات ومن يدعمها من السياسين فاي شعب تريد ان تحكم بعد السيطرة على الارض

سوداني اصيل