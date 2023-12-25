حبس المتهم بسرقة مجوهرات من داخل فيلا في الشيخ زايد

أمرت جهات التحقيق حبس المتهم بسرقة مجوهرات وأموال من مزرعة بالشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

كشفت الداخلية ملابسات ماتبلغ للأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل مشغولات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بقيام (خفير “بمزرعة خاصة بالمُبلغ” وآخر – مقيمان بمحافظة المنيا) بسرقة (مبلغ مالى – مشغولات ذهبية) من داخل إستراحة ملحقة بالمزرعة ملكه كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بسرقة (بندقية خرطوش – فرد محلى و”طلقتين لذات العيار”- طبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية).. وأنكرا قيامهما بالإستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالى ، وأضافا بقيام الأول بإستغلال طبيعة عمله كخفير بالمكان وعلمه بأن المُبلغ يحوز أسلحة نارية غير مرخصة فقام بالإشتراك مع المتهم الثانى بإرتكاب الواقعة ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهما سيئا النية (أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة النارية المستولى عليها).. وبمواجهة المُبلغ أيد ماجاء بأقوال المتهمان وعلل إبلاغه بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى خشية مسائلته قانونياً عن تلك الأسلحة ، وإعترف بحيازتها بقصد الدفاع.

صدى البلد