معتصم اقرع: القليل من التواضع لا يضر





بعض الأفراد الذين تسلقوا على ظهر الثوار ونصبوا أنفسهم قادة ومتحدثين رسميين باسم ثورة ديسمبر 2018 كانوا يتفاخرون بأن ثورتهم غير مسبوقة في النطاق والإنجاز.

ثم سخروا وقللوا من قيمة ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل ١٩٨٥ وقياداتهما. باعتبارهما فشلتا. حسنا، لقد كانوا متسرعين بعض الشيء وغير متعلمين. القليل من التواضع لا يضر.

الحمد لله الذي عافانا وحمانا من العار. لم نطبع أو نهلل ثانية واحدة لأي حكومة بها جنجويد سواء ان كانت بشيرية أو شراكة مثالية متناغمة ام حكومة امر واقع. نعزر الصغير والأمين الطيب حسن النية – بما في ذلك عيال الجامعة ومن تعلم السياسة علي قفا اليتامى ونفخ ريشه في الاسافير بكامل البلادة الواثقة من نفسها. فالغشيم الطيب علي ذمة الواعي أما القلم الماجور فعليه لعنة كل مظلوم اخرج من داره مقابل مرتب أو نثرية أو بير ديم أو سفرة كوفئ بها كومبرادور.

معتصم اقرع