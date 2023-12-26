شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تشعل مواقع التواصل بفاصل من الرقص المثير على أنغام أغاني “الزنق” وساخرون: (الجسم جسم حسناء والرقيص رقيص راسطات..هسا دي جاز ولا بنزين؟)





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية قامت بتصوير مقطع فيديو لنفسها وهي تقدم فواصل من الرقص المثير.

https://www.facebook.com/reel/7405130982865491

ورقصت الفتاة على أنغام إحدى أغاني “الزنق” للمطربة ريان الساتة وسط سخرية واسعة من قبل المعلقين, وكتب أحدهم: (الجسم جسم حسناء والرقيص رقيص راسطات) ليرد عليه آخر: (هسا دي جاز ولا بنزين؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين