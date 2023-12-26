شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تبهر الجمهور بإطلالة ساحرة بــ(بنطلون) الجينز الضيق ومتابعيها: (ملكة وأميرة ينقصها التاج)





نشرت المذيعة السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, صورة حديثة عبر إستوري فيسبوك الخاص بها وجدت بها اهتمام غير مسبوق من قبل متابعيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تناقلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة نجمة قناة سكاي نيوز عربية.

وحظيت إطلالة مذيعة قناة النيل الأزرق بتفاعلات كبيرة من جمهورها ومعجبيها الذين تسابقوا على نشر تعليقات الغزل في حق النجمة, وكتب أحدهم: (ملكة وأميرة ينقصها التاج).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين