سما المصري ترتدي الأبيض وتعود إلى محبسها من جديد.. ما القصة؟





عادت سما المصري إلى تصدر محركات البحث من جديد وذلك بعد عودتها إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ حبس عاما من جديد في خلال شهر من خروجها بعد انقضاء العقوبة المقضية عليها من المحكمة الاقتصادية.

حيث تم ترحيل سما المصري لقضاء الحبس عام وذلك بعد أن قضت محكمة النقض بقبول استئناف النيابة العامة وقضت بزيادة العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 400 ألف جنيه، ليصبح من المقتضى أن تنفذ سما المصري حبسا لمدة عام وتدفع غرامة 100 ألف جنيه، بعد أن قضت حبس عاما ودفعت غرامة 300 ألف جنيه.

حيث كشفت مصادر أن سما المصري تجري الأن اجراءات الأفراج عنها، وذلك بعد انتهاء فترة حبسها عامين في اتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، وأيضا حكم حبس عام في التعدي على تقاليد وقيم المجتمع المصري، وحكما ثالثا بالحبس 6 أشهر في دعوى اتهام ريهام سعيد لها بالسب والقذف.

حصلت سما المصري على حيز كبير من الرأي العام خلال عام 2019، حتى صدر ضدها حكما بالحبس اودعها سجن النساء في القناطر، فقد آثارت جدلا واسعا قبل شهر رمضان 2018 حين نشرت تغريدة عن برنامج ديني ستقوم بتقديمه بمسمى أهل العلم، وظهورها في نفس الوقت داخل معرض الكتاب، وأخيرا ظهورها بإطلالة غير لائقة بالحجاب داخل مهرجان القاهرة السينمائي حينها.

صدى البلد