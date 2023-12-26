رأي ومقالات
شمال كردفان -مجتمع وجيش اب ريش!
بينما نحن في شغل وهم على الوسط تفاجؤنا شمال كردفان مجتمع وجيش اب ريش وهو يدرش مرتزقة الدعم السريع في عمليات هجومية على الأرض لأول منذ أن بدأت هذه الحرب !
مجتمع وجيش اب ريش يقلب الموازين ويغير المعادلة ويحقق النصر وجه لوجه/ لا هو تمترس خلف نظريات الدفاع ولا علق أمله على الطيران وانما اشتباك والتحام من المسافة صفر !
رفعت راسنا واعادت الينا بعض الثقة -الهجانة ام ريش أساس الجيش -تعظيم سلام مجتمع شمال كردفان يتقدمهم فرسان دار حامد فهذا نصر عزيز وفي زمن صعب واوشك على أن يكون مستحيلا لولا رجال – لا يعرفون المستحيل !
بقلم بكرى المدنى
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد