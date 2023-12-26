رأي ومقالات

شمال كردفان -مجتمع وجيش اب ريش!

2023/12/26

بينما نحن في شغل وهم على الوسط تفاجؤنا شمال كردفان مجتمع وجيش اب ريش وهو يدرش مرتزقة الدعم السريع في عمليات هجومية على الأرض لأول منذ أن بدأت هذه الحرب !
مجتمع وجيش اب ريش يقلب الموازين ويغير المعادلة ويحقق النصر وجه لوجه/ لا هو تمترس خلف نظريات الدفاع ولا علق أمله على الطيران وانما اشتباك والتحام من المسافة صفر !
رفعت راسنا واعادت الينا بعض الثقة -الهجانة ام ريش أساس الجيش -تعظيم سلام مجتمع شمال كردفان يتقدمهم فرسان دار حامد فهذا نصر عزيز وفي زمن صعب واوشك على أن يكون مستحيلا لولا رجال – لا يعرفون المستحيل !

بقلم بكرى المدنى

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