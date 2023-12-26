خطاب عقار -الشكل والمحتوى





أهمية خطاب النائب مالك عقار للأمة السودانية تاتي من حاجة الناس في الراهن لسماع صوت حكومة تكشف لهم أن هناك جهة مسؤولة لا تزال حية وان الدولة قائمة -هذا من ناحية الشكل-اما من ناحية المحتوى فلقد سمى خطاب النائب بشكل قاطع كل الأشياء بأسمائها وبلغة مباشره-مثل المرحلة -لا تحتمل التغبيش !

ما الذي يجري ؟! الذي يجري بحسب خطاب النائب عقار هو (احتلال) والاحتلال يعني أن قوات الدعم السريع التى تحارب الناس في السودان اليوم قوات احتلال -بإعتبار أن من بين مكوناتها قوة اجنبية كبيرة !

أن توصيف عقار ما يجري بأنه احتلال يعطى حرب شعب وجيش السودان اسما ومعنى اخرا فهي حرب تحرير !

الخطاب فند ادعاءات (قوات الاحتلال) كون حربهم ضد فلول النظام السابق وكبار قادة هذه القوات من الفلول بالإسم والرسم !

الخطاب سخر من كونها حرب ضد دولة ٥٦م لأنها الحرب التى يباركها – فيمن يباركها -الناظر التوم دبكة سليل الناظر دبكة وهذى من عندي !

جزم النائب عقار بأن الجيش السوداني لن ينهزم في الحرب الجارية وان دخول قوى الاحتلال لهذه الولاية أو تلك لا يعني الهزيمة الأخيرة وهذا الحديث ومعه الخطاب الموجه للمنظمات والدول يأت محمولا على خبرة تقارب نصف قرن من الحروب ومن نسج العلاقات الإقليمية والدولية معا لذا ليس هو حديث فراغ ولا للفراغ !

لقد حاول حميدتي استمالة عقار أكثر من غيره من قادة الحركات المسلحة بالزعم أن حربه ستكون امتدادا لحرب عقار وكان حميدتي أكثر حنقا على عقار الذي استجاب للترتيبات الأمنية لذا فإن المواجهة الجارية في اكبر صورها هي بين التحالف التاريخي لأحفاد عمارة دنقس وعبدالله جماع من السودانيين وبين قوات الاحتلال!

بقلم بكرى المدنى

