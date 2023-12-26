



إنتهيت من حوار مهم ومطول مع فضائية إثيوبية، حول قضايا شتى من ضمنها، محاولة المليشيا الإجرامية في السودان للوصول للحدود الأثيوبية

حيث توجد حرب دائرة في إقليم الامهرا تؤججها مليشيا فانو الإجرامية التي قتلت السودانيين، وقتلت الاثيوبيين في التقراي وحاليا في الامهرا. الموقف يتطلب قمة عاجلة ( إثيوبية -مصرية – سودانية – إرترية)،

لأن من يظن أن الحرب ستتوقف في السودان مخطيء، هنالك أطراف متربصة من خارج القارة. أيضا ما هو المطلوب من قمة الاتحاد الافريقي – 17 فبراير أديس أبابا؟ وأعتقد أن المطلوب قبل القمة ودون أي نقاش، على مستوى مجلس السلم والأمن، تجميد أي قرار بتعليق عضوية أي دولة افريقية، كيف يناقش الاتحاد الافريقي شأن السودان أو أي دولة مع تغييبها.

مكي المغربي