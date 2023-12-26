تبيان توفيق: حول خطاب مالك عقار





كل مايُمكن أن قولة حول خطاب السيد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة ،، بأنه خطاب مسؤول ومحترم وشافي ومُلٍم ،، بكل تفاصيل القضايا السياسية الآنية ،، به خاطب وجدان الشعب السوداني بمايستحق حثاثه على الصمود والثبات وضرورة #المقاومه وقبول التحدي وضرورة فهم طبيعة المعركة التقليديه ،، كما أنه خاطب القوات المسلحة السودانية وأثنى على عملها وتاريخها وإرثها وثباتها أمام الغزو الحالي كما أنه أقر ورود الأخطاء والتقهقر والتقدم مؤكداً على أنها لن تُهزم طالما أن الشعب مُلتًفُ حولها ،،

عقار ،،، خاطب مليشيا الدعم السريع خطاب شفاف وأردف أن خطأها حينما أقدمت ع خطوة إحتلال مطار مروي وعدم إنصياعها لأوامر القوات المسلحة حينما أمرتها بالتراجع ،، إستنكر سيادته إنتهاكات المليشيا وماتقوم به من أعمال تخريبيه وأكد على أنها لن تنجح في السيطره على البلاد وأن الشعب السوداني سيُقاومها وأن مشروعها لن يُكتب له النجاح لأنه مبنيُ على الخطأ الفادح

كما أنه خاطب قوى الحريه والتغير المركزي ووصفها بالقوى المتحالفه مع مليشيا الدعم السريع ووجه لها عُدة رسائل أولها أن رهانها على بناء دولة بقيادة مليشيا الدعم السريع أمر لن يُكتب له التقدم وأن رهانهم على بناء دولة المدنية بهذه الطريقة غير مقبول كما فند إدعاءهم الحياد ورفع شعار إيقاف الحرب هو مناقض لأعمالهم التي يقومون بها كما وصف عقار بأن فرية وصف الجيش السوداني بالكوزنه والفلول ماهو إلا تغبيش للواقع وإستدل على أن حميدتي هو الصنيعه الأساسية لنظام الإنقاذ وأن نائب البشير هو أكبر مستشاري المليشيا في الوقت الحالي ،،

أكثر النقاط إعتدالاً هي تلك الرسائل التي وجهها لكل من الإتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والدول الداعمه للتمرد فقال لها يمكنكم أن تكسبوا بعض النقاط ولكنكم لن تستطيعوا أن تتحكموا في مصالحكم بهذه الطريقه ولن تستطيعوا تنفيذ أجندتكم طالما أن سلاحكم وأموالكم وقطائكم السياسي والدبلوماسي موفورُ لمليشيا الدعم السريع وطالبهم بكف يديهم عن تدمير السودان وإيقاف دعم التمرد ،،

ختم مالك عقار خطابه بضرورة الوقوق خلف القوات المسلحة وأستلام ذمام المبادرة وعدم ترك الساحه السياسيه لبقية القوى السياسية التي تبيع المواقف للمجتمع الدولي دون مصداقيه ،، كما حيى الأخوة المسيحين بحلول أعياد الإستقلال وتمنى لهم حياة سعيده ،،

عمومآ نستطيع القول أن خطاب مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة خطاب ملموس ومسموع وتخللت نقاطه منافذ القلب والعقل !!

تحياتي للجميع

✍️تبيان توفيق الماحي أكد