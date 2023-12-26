



بحمد الله بدأت دائرة المقاومة الشعبية في الإتساع بولاية الجزيرة حيث انتفضت عشر مناطق جديدة ( أمسك عن ذكرها خوفاً على أهلها من الإننقام ) في وجه المليشيا و واجه شبابها السلاح بصدور عارية و أجبروها على التراجع .

صراخ و (ولولة) المليشيا و جناحها السياسي (قحت) و الأقلام المأجورة يؤكد نجاح و نجاعة المقاومة الشعبية في مواجهتهم !!

إدعاء المليشيا و جناحها السياسي قحت بأن المقاومة الشعبية هي (تحشيد قبلي) مردود عليهم فالعالم كله يعلم و يعرف من الذي استخدم القبائل في حربه تحت مسميات عديدة ( دولة العطاوة – دولة جنيد و غيرها ) و يعرف من الذي قام بالتصفية العرقية بحق بعض القبائل في دارفور !! و العالم كله يعرف من الذي يستعين بعربان الشتات الأفريقي في حربه ضد الدولة السودانية !!

المقاومة الشعبية يا هؤلاء هي انتفاضة جميع أهل السودان وثورتهم عليكم و هي تشمل جميع مكونات الوطن دون استثناء .

الله أكبر و العزة للسودان و شعبه

سوار