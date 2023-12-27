🔴 البرهان يفتقر إلى المهارات السياسية، كما هو واضح





يفتقر السيد البرهان إلى المهارات السياسية، كما هو واضح. ومن خلال قيامه بانقلاب أكتوبر 2021، مع الجنرال دقلو، أطلق قطار الموت.

بعد شهر من الحرب، انتشرت شائعات على نطاق واسع تزعم أن الفريق حميدتي قُتل أو أصيب بجروح خطيرة. منذ ذلك الحين، لم يظهر حميدتي شخصيًا، لكنه ظهر في العديد من تسجيلات الفيديو التي قبل البعض بها كأدلة على أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة وجادل البعض بأنه من المحتمل أن تم التلاعب بالتسجيلات بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأنا شخصياً لا أعرف إن كان حياً أم ميتاً أم مصاباً. وفي غياب الأدلة الكافية، فإنني أمتنع دائمًا عن إطلاق الأحكام.

ولكن ما إذا كان حميدتي حياً أم ميتاً مسألة ذات أهمية حاسمة. وكان ينبغي على السيد البرهان أن يدعو حميدتي لحضور اجتماع وجهاً لوجه على الأقل منذ شهر مايو الماضي للتفاوض أو فقط لإثبات أو دحض وفاته. فإذا مات فمن المرجح أن يؤدي موته إلى إضعاف معنويات جنود الميليشيا التابعة له وإثارة صراع على السلطة في صفوف الجنجويد العليا. ولو كان على قيد الحياة، فليعلم العالم بذلك، ويحمله شخصياً المسؤولية عن جميع الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته ومطالبته بلجمها. أضف إلى ذلك أنه في حالة كونه حيا سيكون وجه جيش الجنجويد البارز وسيتذكر العالم كيف نددت به القوى العظمى والإقليمية عندما كان يد البشير الباطشة في دارفور وغيرها.

معتصم اقرع

معتصم اقرع[/caption