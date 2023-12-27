🔴 حرب السودان صارت مثل الحبل الذي يلتف حول رقبة الامارات ليخنقها





المفاوضات جهود أمريكية لانقاذ الامارات، ليست شفقة ولا عطفا على المواطن السوداني، فالامارات بالنسبة للعم سام حليف ثري، وبقرة حلوب، وقد صارت حرب السودان مثل الحبل الذي يلتف حول رقبة الامارات ليخنقها،

فهي حرب فاشلة، تلوث بسببها البديل المدني الذي صنعوه بالدماء، وتلطخ بالوحل في تحالفه مع المليشيا، وبدأت قيادات قحت تشعر بالعار المجتمعي، وطالت الاتهامات الطرف العسكري الأقرب للتعاون بالتخوين والشيطنة، وتسببت في طرد فولكر وانهاء اليونيتامس، والأدهى من ذلك، حسنت سمعة الاسلاميين واعادت الاستنفار الشعبي والذي يمضي في طريق الالتحام بالشعب، لذلك يجب أن تتوقف الحرب، بما يضمن الحفاظ على ما تبقى من أدوات الحليف الثري، وهم قادة المليشيا الطبقة العليا وحتى لا تضيع مربعات الذهب والممتلكات. ولتستمر الحرب مجددا ولكن بعد تحييدهم ظاهريا واستمرار المخطط بواسطة امتداداتهم المتفلتة.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر الوطني (نعم المؤتمر الوطني) بالاسم مطلوب في التسوية، وقد اجتمع به الاتحاد الافريقي في القاهرة وغيرها، وتم ابلاغهم رسميا أنهم مطلوبين للمشاركة في التسوية، وتكرر الأمر والتأكيد مما يعزز أنه مطلب خارجي. لماذا الكيزان مطلوبين في التسوية التي تعقب اتفاقية وقف ٱطلاق نار هشة؟ لانها اتفاقية قذرة فيها إضاعة للحقوق وتقنين للمنهوبات والتستر على الجرائم بصناديق تعويضات، ولجان اصلاح اجتماعي لضحايا الحرب ومعالجات نفسية للمغتصبات، ولذلك لا بد أن يتسخ المؤتمر الوطني مع الجميع ولا يكون خارج الاتفاقية فيحصد شعبية بسبب وقوفه ضد شرعنة الظلم، وبعد أن يتسخ سيتم التخلص منه لاحقا في أقرب محطة، بتجديد الاتهامات حوله.

طيب لو كنت الرئيس في محل البرهان ترفض الطلب الأمريكي لصالح انقاذ الامارات، ولا تقبل؟

هل تتنازل عن شرط الخروج من بيوت المواطنين؟ وتصافح قائد المليشيا أو نائبه؟

سأقول: هل عندما دخل الدعم السريع في بيوت المواطنين والمستشفيات والأعيان المدنية، دخلها بتفاوض؟ لماذا يحتاج إلى الخروج منها الى تفاوض؟ يطلع كما دخل، بعدين يشوفوا مشكلته مع الجيش شنو؟!

إذا قالت المليشيا نحتاج ضمانات لأن الجيش ما سيغدر بهم وسيقصفهم إذا خرجوا.

مافي مشكلة .. افاوضك بدون ما تطلع .. لكن اعترف أولا أنك دخلت البيوت والمرافق بغرض الاحتماء من القصف، قلها وسجلها أمام العالم والمواطنين الذين دخلت بيوتهم، في مؤتمر صحفي يقدمه قائد الدعم السريع شخصيا، ويتلقى فيه الاسئلة من الصحفيين الدوليين والسودانيين في الدولة المضيفة للاجتماعات .. قبل يوم من اللقاء، وبعد أثبات احتلال البيوت يجوز لقائد المليشيا أن يناقش مع الجيش ضمانات الخروج منها.

مكي المغربي

