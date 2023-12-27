عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.. الفنانة نانسي عجاج تتألق وتبدع في أداء الأغنية الحزينة والشهيرة (يا دروب لي وين تودي) ومعلقون: (ياريت لو غنيتيها انتي أول)





قام بعض معجبي الفنانة السودانية الشهيرة نانسي عجاج, الذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع من الأغنية الحزينة والشهيرة (يا دروب لي وين تودي) التي رددتها المطربة إيمان الشريف.

وقام معجبي الفنانة الملقبة بالأميرة وعبر إحدى برامج الذكاء الاصطناعي باختيار درجة صوت شبيهة بدرجة صوت نانسي عجاج لتظهر الأغنية وكأنها بصوت الأميرة.

https://fb.watch/pbeInvGxXK/

جمهور عجاج اهتم بالمقطع وقام بتداوله على نطاق واسع مع تعليقات تمنى أصحابها لو أن نانسي عجاج هي من تغنت بها أولاً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين