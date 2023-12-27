بالفيديو.. شاهد ردة فعل أطفال سودانيون عندما قدمت أمامهم إحدى المطربات وصلة رقص فاضحة بمؤخرتها خلال حفل خاص





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة وذلك بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الفيديو الضجة أظهر مطربة سودانية وهي تقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة خلال حفل بالسودان قبل الحرب.

https://www.facebook.com/reel/1511702556333763

وقدمت الفنانة رقصتها الفاضحة بمؤخرتها وسط دهشة الأطفال الصغار المتواجدين داخل الحفل, وعبر عدد من المعلقين عن غضبهم الكبير من رقصات الفنانة ومن أهل المناسبة بسبب سماحهم لأطفال صغار بمشاهدة هذا النوع من الإثارة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين