شاهد بالصورة والفيديو.. المطرب السوداني عثمان بشة والمطرب المصري حمو إسماعيل يشعلان حفل زواج سوداني في مصر بأغنية (الأخدر البتحرن)





نشرت إحدى الصفحات المهتمة بالغناء النوبي والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو حديث وجد اهتمام المتابعين.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل زواج سوداني بمصر المطربين السوداني عثمان بشة والمصري حمو إسماعيل وهما يغنيان سوياً “دويتو” خلال الحفل.

وردد بشة وحمو خلال الحفل الأغنية الشهيرة (الأخدر البتحرن) وسط تفاعل أهل الفرح والمعازيم بالرقص على أنغام الأغنية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين