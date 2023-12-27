شاهد بالصورة والفيديو.. نازحة سودانية حسناء تحكي قصتها في الولايات: (أهلي في الجزيرة اتخلعوا لمن لقوني خبيرة في عواسة الكسرة) وتقول: (يا بختو الأنا من بختو)





حكت فتاة سودانية عبر مقطع فيديو قامت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي قصتها مع أهلها في الجزيرة التي نزحت إليها بعد الحرب.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد كشفت الفتاة عن تفجيرها مفاجأة لأهلها في ولاية الجزيرة وذلك بعد اكتشفوا أنها خبيرة في (عواسة الكسرة) دون أن تخبرهم ببراعتها في “العواسىة”.

وكتبت الفتاة على المقطع الذي تم تناقله على نطاق واسع (يا بختو الأنا من بختو), المتابعين للمقطع سخروا من الفتاة وأكدوا لها أن ما قامت به أمر طبيعي لا يحتاج لسرده في مقاطع فيديو.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين