شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء مغربية فائقة الجمال تغني النشيد الوطني السوداني وتقول: (من المغرب القلب معكم)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والمشاهدة وذلك بعد ساعات من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع حسناء مغربية وصفها المتابعون برمز الجمال وهي تعلن تعاطفها مع الشعب السوداني بسبب الحرب الذي دمرت البلاد وشردت المواطنين.

https://www.facebook.com/reel/1658152708262087

وأعلنت الحسناء المغربية عن دعمها لسودان بترديدها النشيد الوطني السوداني, وكتبت على المقطع المتداول على نطاق واسع: (من المغرب القلب معكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين