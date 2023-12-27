اردول: الطريق هو طريق السلام

قال مبارك أردول بأن الطريق هو طريق السلام .. وقبل انعقاد اللقاء المخطط بين البرهان – حميدتي عليهم أن يعلما أنه (رغم كل شي ) فالوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب وتحقيق السلام، يجب بذل الجهود فوق المتوقع لوضع حد لمعاناة المواطنين السودانيين وكذلك معاناة الدول والشعوب التي تتحمل أعباء وتدفع تكلفة إستمرار هذه الحرب من نزوح ولجوء ومهاجرين ومساعدات.

واضاف أردول على صفحته الرسمية: الملاحظ إن أي تمدد للمعارك العسكرية يفقد فيه أحد القادة العسكريين الثقة أمام الشعب بينما يفقد الآخر الموقف الأخلاقي، إذن لا وقت للتكسب في المعارك الصغيرة فالخاسر هم الطرفين على السواء،وليس المواطن وحده، وصراحة مهما تدثرنا بثياب الحرب المثيرة فالطريق الوحيد هو الطريق نحو السلام والحياة والأمل وحفظ كرامة الإنسان.