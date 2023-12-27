إلى ابناء البطانة جميعا.. بقبائلهم ومناطقهم
إلى ابناء البطانة جميعا.. بقبائلهم ومناطقهم ..
في لقاءاتكم ونقاشاتكم…
عليكم تذكر أن أهلكم في الجزء الغربي من البطانة يعانون ، انهم جزء منكم ، من قرية السيال وود راوه والهلالية والجنيد وبرانكو ورفاعة والشرفة والهبيكة ودلوت وحتى أب حراز ، وقري تمبول حتى زرقه والحسناب وود موسي وكل قري العاديك ، الآن تحت بطش الجنجا ، لم يعد الأمر مجرد نقاش كيف ؟ وإنما واقع مرير يكابدونه؟..
ماذا يمكن أن نفعل لهم ، نساعدهم ، نفتح لهم مسارات خروج ، نستقبل القادمين منهم ، نمدهم بالسلاح ، نحمي ظهرهم.. نؤسس تشكيلات لمساعدتهم في طرد الأوباش عنهم ، علينا المساهمة جميعا في حماية أعراضنا و أهلنا وارضنا..
لا يمكن السماح بإنتهاك الأعراض وسلب الاموال وتهجير الآمنين..
كلكم دون فرز ، لديكم معارف دم واقارب ، وصلة رحم..
ابدأوا بسم الله.. واقترحوا..
د.ابراهيم الصديق علي
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