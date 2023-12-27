



إلى ابناء البطانة جميعا.. بقبائلهم ومناطقهم ..

في لقاءاتكم ونقاشاتكم…

عليكم تذكر أن أهلكم في الجزء الغربي من البطانة يعانون ، انهم جزء منكم ، من قرية السيال وود راوه والهلالية والجنيد وبرانكو ورفاعة والشرفة والهبيكة ودلوت وحتى أب حراز ، وقري تمبول حتى زرقه والحسناب وود موسي وكل قري العاديك ، الآن تحت بطش الجنجا ، لم يعد الأمر مجرد نقاش كيف ؟ وإنما واقع مرير يكابدونه؟..

ماذا يمكن أن نفعل لهم ، نساعدهم ، نفتح لهم مسارات خروج ، نستقبل القادمين منهم ، نمدهم بالسلاح ، نحمي ظهرهم.. نؤسس تشكيلات لمساعدتهم في طرد الأوباش عنهم ، علينا المساهمة جميعا في حماية أعراضنا و أهلنا وارضنا..

لا يمكن السماح بإنتهاك الأعراض وسلب الاموال وتهجير الآمنين..

كلكم دون فرز ، لديكم معارف دم واقارب ، وصلة رحم..

ابدأوا بسم الله.. واقترحوا..

د.ابراهيم الصديق علي