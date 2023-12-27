رأي ومقالات

إلى ابناء البطانة جميعا.. بقبائلهم ومناطقهم

2023/12/27

إلى ابناء البطانة جميعا.. بقبائلهم ومناطقهم ..
في لقاءاتكم ونقاشاتكم…
عليكم تذكر أن أهلكم في الجزء الغربي من البطانة يعانون ، انهم جزء منكم ، من قرية السيال وود راوه والهلالية والجنيد وبرانكو ورفاعة والشرفة والهبيكة ودلوت وحتى أب حراز ، وقري تمبول حتى زرقه والحسناب وود موسي وكل قري العاديك ، الآن تحت بطش الجنجا ، لم يعد الأمر مجرد نقاش كيف ؟ وإنما واقع مرير يكابدونه؟..

ماذا يمكن أن نفعل لهم ، نساعدهم ، نفتح لهم مسارات خروج ، نستقبل القادمين منهم ، نمدهم بالسلاح ، نحمي ظهرهم.. نؤسس تشكيلات لمساعدتهم في طرد الأوباش عنهم ، علينا المساهمة جميعا في حماية أعراضنا و أهلنا وارضنا..
لا يمكن السماح بإنتهاك الأعراض وسلب الاموال وتهجير الآمنين..
كلكم دون فرز ، لديكم معارف دم واقارب ، وصلة رحم..
ابدأوا بسم الله.. واقترحوا..

د.ابراهيم الصديق علي

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/12/27