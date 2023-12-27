غداً سوف تظهر نتيجة حميدتي (ميت أم حي) ولكن (..)





▪️غداً سوف تظهر نتيجة حميدتي (ميت أم حي) ولكن:

١. إن تم تأجيل اللقاء فهذا يعني بأن حميدتي (شبعان موت) والإمارات تحاول إطالة أمد الحرب.

٢. إن تم الاجتماع وقالوا بأنه (سراً) فهذا يعني هنالك شيئاً ما متفق عليه بين البرهان والإمارات وخاصة بأن البرهان حتى الآن لم يوجه أي إدانة أو يصرح ضد الإمارات.

▪️ ربما تتشكل المواقف بعد هذه (المراوغة) بشكل كبير وستتغير مجريات الأحداث على أرض الواقع وربما استجابة الجيش لنداء المواطنين بالتسليح لحماية عروضهم وأموالهم.

جنداوي

